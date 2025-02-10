Gladyatör 2'deki performansı çok konuşulmuştu: Denzel Washington Oscar'a aday gösterilmedi!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:54

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:54

İki Oscar ödüllü ünlü oyuncu Denzel Washington, Gladyatör 2 filmindeki performansıyla eleştirmenlerden tam not almıştı.

Washington’un, filmdeki güç simsarı Macrinus rolüyle, Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri, NAACP Image ve Satellite Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında adaylıkları bulunuyordu. Ancak, usta oyuncunun Oscar'a aday gösterilmemesi dikkat çekti.

Washington, New York Times’a verdiği röportajda, Oscar adaylığı ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Denzel Washington, "Orada oturup gülümsüyordum ve kendi kendime 'Şuna bak' diyordum: 'Oscar’a aday gösterilmediğin gün Broadway’de Othello üzerinde çalışıyorsun" şeklinde esprili bir açıklama yaptı ve ardından şakayla karışık, "Ahh, gerçekten çok üzüldüm!" diyerek durumu hafifçe tiye aldı.

70 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 10 kez Oscar'a aday gösterilmiş, 1988 yapımı Zafer (Glory) ve 2002 tarihli İlk Gün (Training Day) ile Oscar kazanmıştı.

Ancak, Gladyatör 2'nin performansı olumlu eleştiriler almasına rağmen, film yalnızca kostüm tasarımı dalında Akademi adaylığı elde edebildi.

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