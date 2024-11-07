Gökçe Bahadır'dan tartışma yaratacak açıklamalar: 'Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor

Gökçe Bahadır, InStyle dergisine samimi açıklamalarda bulunarak, "Kendi mutsuz olan birinin başka birini mutlu edebileceğini düşünmüyorum" dedi ve kendi mutluluğunun önemini vurguladı. Kadın-erkek ilişkilerinde dengeye de dikkat çeken Bahadır, "Kadınlar güçlenirken erkekler de kendilerini geliştirmeli" ifadelerini kullandı.

Gökçe Bahadır'dan tartışma yaratacak açıklamalar: 'Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:53

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, InStyle dergisine verdiği samimi röportajda, kötü hissettiği zamanlarda bile kendisini motive etmeye çalıştığını ve başkalarını mutlu etmenin en büyük motivasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Tek başına mutlu olmanın önemine de değinen Bahadır, “İnsanın kendi başına mutlu olabilmesi, bu mutluluğun bir işe, ilişkiye ya da herhangi bir şeye bağlı olmaması çok önemli” diyerek, mutluluğun dış etmenlere bağlı olmaması gerektiğini vurguladı.

Kadın-erkek ilişkilerindeki denge hakkında da görüşlerini paylaşan Bahadır, bazı erkeklerin güçlü kadınları kaldıramadığını belirtti ve ekledi:

“Kadınlar güçlenirken erkekler de oldukları yerde saymamalı, kendilerini geliştirmeliler.”


Etiketler: #Gökçe Bahadır

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