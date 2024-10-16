Gökçe Bahadır’ın saçları pasta üflerken alev aldı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 08:42

Güncelleme: 16.10.2024 - 08:45

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, dün doğum günü kutladı.

Eşi Emir Ersoy'un doğum gününü kutlayan Gökçe Bahadır, sosyal medyada oldukça romantik bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu ve eşi akşam yakın arkadaşlarıyla bir kutlama yaptı.

SAÇLARINI YAKTI

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü pastasının mumları üflerken saçlarını yaktı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

GÖKÇE BAHADIR'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, eşinin doğum gününe özel oldukça romantik bir paylaşımda bulundu.

"SEN GELDİN DİYE Mİ ÖYLE HİSSEDİYORUM"

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Bahadır fotoğrafına altına ise, "Artık ne istediğimi biliyorum dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum?" notunu ekledi.