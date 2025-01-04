Gökçe Bahadır'dan Yaprak Dökümü açıklaması

2Yılın Kadını' seçilen Gökçe Bahadır, yıllar önce rol aldığı Yaprak Dökümü dizisiyle ilgili konuştu.

Gökçe Bahadır'dan Yaprak Dökümü açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 10:06

2 Aralık akşamı gerçekleşen GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nde "Yılın Kadını" ödülüne layık görülen Gökçe Bahadır, başarısıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, ödül sonrası GQ Türkiye için Canan Yetişti Satkın’a verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Bahadır, tarzı ve zarafetiyle büyük beğeni topladı.

"LEYLA BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ROL"

Gökçe Bahadır, dergiye verdiği röportajda, 2006-2010 yılları arasında yayımlanan ve büyük bir izleyici kitlesi kazanan Yaprak Dökümü dizisindeki Leyla karakteri hakkında konuştu.


Ünlü oyuncu, “Leyla benim için önemli bir rol. Yaprak Dökümü dizisi benim için adeta bir okul gibiydi. 5 yıl boyunca kendimi konservatuvar okumuş gibi hissetmiştim” ifadelerini kullandı.

"RİSK ALMAK KOLAY DEĞİL"

Bahadır, oyunculuk kariyerine dair de samimi açıklamalarda bulundu.

“Oyunculukta risk alıp farklı şeyler denemek kolay bir süreç değil ama beni mutlu eden şey de bu” diyen oyuncu, her zaman yeniliklere açık olduğunu vurguladı.


Etiketler: #Gökçe Bahadır #Yaprak Dökümü

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