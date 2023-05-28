Gökhan Özoğuz'dan müşahitlerin darbedilmesine sert tepki: 'Herkes kendine yakışanı yapıyor'
AKP Gençlik Kolları üyelerinden oluştuğu belirtilen grup, Bostancı Mualla Selcanoğlu Lisesi'nde CHP'li müşahitleri darbetti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, yaşananlara çok sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu için oy verme işlemi sürerken sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok ilinde sandıklarda saldırılar, usulsüzlükler ve engelleme girişimleri yaşanmaya devam ediyor.
MÜŞAHİTLER DARBEDİLDİ
Son olarak İstanbul Kadıköy'de bulunan Bostancı Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen kalabalık bir grup CHP'li müşahitlere saldırdı.
AKP Gençlik Kolları üyelerinden oluştuğu belirtilen grup, hangi amaçla okulda bulunduklarını soran CHP'li müşahitleri darbetti. Olayın ardından polisin gruptan çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
ÖZOĞUZ: HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR
O anlar sosyal medyada da büyük tepki çekerken; Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz da yaşananlara sessiz kalmadı.
Söz konusu haberi Twitter hesabından paylaşan Özoğuz, "Müşahitleri darbederek mi? Herkes kendine yakışanı yapıyor. Müşahitleri koruma altına almak bir iç güvenlik görevidir" dedi.
Müsahitleri darp ederek mi ?— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 28, 2023
Herkes kendine yakışanı yapıyor.
Müşahitleri koruma altına almak bir iç güvenlik görevidir .#Secim2023 https://t.co/EhkbnLziDE
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