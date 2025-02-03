Gökhan Türkmen'den çarpıcı Mert Demir açıklaması: 'Fazla esinleniyor'

Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler'in YouTube programına katılarak Oğuzhan Koç'u tercih ettiğini söyledi ve Mert Demir hakkında esinlenme konusunda dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Gökhan Türkmen'den çarpıcı Mert Demir açıklaması: 'Fazla esinleniyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:21

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in YouTube programına katıldı.

Programda Yenenler'in "Oğuzhan Koç mu, Mert Demir mi?" sorusuna Gökhan Türkmen, "Oğuzhan" yanıtını verdi. Ardından Berfu Yenenler, "Mert Demir'i müzikal anlamda beğenir misin?" diye sordu.

Türkmen, dikkat çeken bir açıklama yaptı:

"Mert fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş. Oradan ben çok böyle şey yapamıyorum yani. Çok da aslında bunları farkında olmadığım zamanlar bilirdim, severdim. Ben de aslında başarılı buluyorum bu arada. Ben her zaman söylüyorum. Ben şu an alalade birisi olarak konuşuyorum. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil, genel olarak böyle şeylere kızan biriyim. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum."



Etiketler: #Gökhan Türkmen #mert demir

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