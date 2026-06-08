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Gonca Çelikkıran kimdir? Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Gonca Çelikkıran kimdir? Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran kaç yaşında, ne iş yapıyor?

8.06.2026 16:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gonca Çelikkıran kimdir? Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın özel hayatı da spor kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Özellikle Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca Çelikkıran'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Gonca Çelikkıran kimdir? Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu. Peki, Gonca Çelikkıran kimdir? Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran kaç yaşında, ne iş yapıyor?

GONCA ÇELİKKIRAN KİMDİR?

Gonca Çelikkıran'ın doğum tarihiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da çeşitli kaynaklarda 1976 yılında doğduğu belirtiliyor. 

Gonca Çelikkıran, kamuoyunda özellikle Aziz Yıldırım ile evliliğinin ardından tanınan bir isimdir. Medyaya yansıyan sınırlı bilgilere göre, profesyonel hayatında iletişim ve halkla ilişkiler alanlarında görev almış bir uzmandır.

Ailesi de spor ve iletişim dünyasıyla bağlantılıdır. Ablası Gül Çelikkıran, bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde Reklam Müdürü olarak görev yapmıştır. Gonca Çelikkıran da benzer şekilde kulübün iletişim departmanında bir süre çalışmıştır.

AZİZ YILDIRIM VE GONCA ÇELİKKIRAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Aziz Yıldırım ve Gonca Çelikkıran çifti 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Yaz Yıldırım adında bir kız çocukları bulunuyor.

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