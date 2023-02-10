Gönüllüler enkazdan kurtardıkları 'Şanslı'yı sahipsiz bırakmadı
Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Antalya'dan gelen gönüllüler, depremden 94 saat sonra bir binanın enkazından kurtardıkları kediye "Şanslı" adını verdi.
Arama kurtarma gönüllüsü İzzet
Çağatay, üniversite öğrencisi olduğunu ve iki arkadaşıyla arama kurtarma
çalışmalarına destek vermek için Antalya'dan Hatay'a geldiklerini söyledi.
"BİR TIKIRTI DUYDUK"
Hatay'ın Antakya ilçesindeki
General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde arama kurtarma yapan ekiplerle enkazdaki
sağ kişileri bulmaya çalıştıklarını anlatan Çağatay, "Kanatlı
Mahallesi'nde yanından geçtiğimiz binalardan ses gelip gelmediğini kontrol
ediyorduk. O sırada bir binanın enkazından tıkırtı geldiğini duyduk. Kontrol
etmek için içeriye baktığımızda kedi olduğunu gördük" dedi.
"ONU DA YANIMDA GÖTÜRECEĞİM"
Çağatay, kediye ulaşmak için
arkadaşlarıyla beraber molozları temizlediklerini belirterek, "Kediye,
depremden kurtulduğu için 'Şanslı' adını verdik. Evde iki tane kedimiz ve bir
tane köpeğimiz var. Şanslı ile beraber üç kedimiz olacak, yani eve dönerken Şanslı'yı
da yanımda götüreceğim" diye konuştu.
Çağatay, kediye depremden 94 saat sonra ulaştıklarını kaydetti.
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