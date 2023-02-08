Google'dan Türkçe ana sayfasına 'siyah kurdele'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 09:25

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 09:25

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

GOOGLE UNUTMADI

Dünyaca ünlü arama motoru Google, milli yas ilan edilmesinin ardından Türkçe ana sayfasına siyah kurdele koydu.

Kurdelenin üzerine gelindiğinde "Tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizle" mesajı yer alıyor.