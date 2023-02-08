Google'dan Türkçe ana sayfasına 'siyah kurdele'
Popüler arama motoru Google, 10 ili vuran iki büyük deprem felaketi ile mücadele den Türkiye için, Türkçe ana sayfasına 'siyah kurdele' koydu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7
ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini
duyurdu.
GOOGLE UNUTMADI
Dünyaca ünlü arama motoru Google, milli yas ilan edilmesinin
ardından Türkçe ana sayfasına siyah kurdele koydu.
Kurdelenin üzerine gelindiğinde "Tüm Türkiye'ye
başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizle" mesajı yer alıyor.
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