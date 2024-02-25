Görenler gözlerine inanamadı: 'Peaky Blinders'ın yıldızı tanınmaz halde

Yayınlanma: 25.02.2024 - 14:22

Güncelleme: 25.02.2024 - 14:22

İngiliz aktör Paul Anderson, 6 sezon boyunca ekranlara gelen ve tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Peaky Blinders dizisi ile büyük bir şöhrete kavuştu.

Anderson, dizide Oppenheimer filmindeki rolüyle Oscar adayı olan Cillian Murphy’nin (Thomas Shelby) ağabeyini (Arthur Shelby) canlandırdı.

46 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz aralık ayının sonunda uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklandı. Suçunu kabul eden Anderson, para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Avukatı, Anderson'ın kendini rolüne fazla kaptırdığını belirterek, "Müvekkilim 'Peaky Blinders' hayranları tarafından sık sık tanınan biri. O gün de birileri tarafından tanınmıştı ve dizide sık sık uyuşturucu kullanırken görülen Arthur karakterine girmekten kendini alamadı" diyerek oyuncuyu savundu.

Anderson, son olarak Londra'daki yerel bir fırınından çıkarken objektiflere takıldı. Dağınık saçları, iyice zayıflamış, yıpranmış ve yaşlanmış yüzüyle aktörü gören hayranları; gözlerine inanamadı.





Ekranda elde ettiği başarıdan sonra filminin de çekileceği duyurulan 'Peaky Blinders'ın yapımcılarının, yaşananlardan sonra Paul Anderson’ı kadrodan çıkarabilecekleri de konuşulmaya başlandı.

