Görenler tanıyamadı: Sertab Erener'in son hali gündem oldu

Bir süredir ekranlardan uzak olan Sertab Erener, yıllar önce yayınladığı 'Mecbursun'u yeniden yorumladı ve şarkıya klip çekti. Fakat klipte Erener'in yüzündeki değişim takipçilerini şaşırttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:36
Görenler tanıyamadı: Sertab Erener'in son hali gündem oldu
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Sertab Erener, ilk kez 1994'te seslendirdiği 'Mecbursun' şarkısını yeniden yorumladı. Şarkıya yeni klip çeken Erener, son haliyle takipçilerinin dikkatini çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sertab Erener'in daha genç görünmek için elmacık kemikleri ve çenesine estetik müdahaleler yaptırdığını ileri sürdü.

Sertab Erener'e "Sertab Erener'i seçemedim, bu kadar mı değişir insan...", "Sertap Erener, başka biri olmuş. Tanımak imkânsız", "Yazık etmiş kendine" ve "Sertab Erener, yanlış bir şey mi yaptırdı? Olduğundan daha yaşlı görünüyor" şeklinde çok sayıda yorum geldi.


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