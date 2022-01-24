'Görevimiz Tehlike' devam filmlerinin vizyon tarihleri ertelendi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Paramount Pictures, uzun süredir devam eden "Görevimiz Tehlike" serisinin iki filminin vizyon tarihini erteledi. Daha önce 30 Eylül 2022'de vizyona girmesi beklenen "Görevimiz Tehlike 7", 14 Temmuz 2023'te izleyicilerle buluşacak.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, "Görevimiz Tehlike 7"nin 14 Temmuz 2023'e ertelenmesi, 7 Temmuz 2023'te vizyona girmesi planlanan "Görevimiz Tehlike 8"in yerine çıkacağı anlamına geliyor. Serinin sekizinci filmi ise 28 Haziran 2024'e ertelendi.

“DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

Yapılan açıklamada, "Düşünceli bir değerlendirmenin ardından Paramount Pictures ve Skydance, devam eden pandemi nedeniyle, gecikmelere yanıt olarak Görevimiz Tehlike 7 & 8'in çıkış tarihlerini ertelemeye karar verdi. Yeni çıkış tarihleri ??sırasıyla 14 Temmuz 2023 ve 28 Haziran 2024 olacak. Sinemaseverlere benzersiz bir sinema deneyimi sunmayı dört gözle bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BİRÇOK KEZ ERTELENDİ

Skydance'in ortak yapımcılığını üstlendiği "Görevimiz Tehlike 7"nin başlangıçta 23 Temmuz 2021'de vizyona girmesi planlansa da korona virüsü salgını nedeniyle birçok kez ertelendi. Filmin dünya çapındaki prodüksiyonu da korona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

“Görevimiz Tehlike— Fallout” ve "Görevimiz Tehlike — Rogue Nation”ı yöneten Christopher McQuarrie, aksiyon serisinin sonraki iki bölümünü yönetmek için seriye geri dönüyor. Filmin kadrosunda, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby ve Angela Bassett yer alıyor.