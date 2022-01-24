'Görevimiz Tehlike' devam filmlerinin vizyon tarihleri ertelendi
Ünlü film serisi 'Görevimiz Tehlike'nin yedinci ve sekizinci filmlerinin vizyon tarihi ertelendi. Yapılan açıklamalara göre, yedinci film 14 Temmuz 2023'te, sekizinci film ise 28 Haziran 2024'te vizyona girecek.
Paramount Pictures, uzun süredir devam eden "Görevimiz
Tehlike" serisinin iki filminin vizyon tarihini erteledi. Daha önce 30
Eylül 2022'de vizyona girmesi beklenen "Görevimiz Tehlike 7", 14
Temmuz 2023'te izleyicilerle buluşacak.
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, "Görevimiz
Tehlike 7"nin 14 Temmuz 2023'e ertelenmesi, 7 Temmuz 2023'te vizyona
girmesi planlanan "Görevimiz Tehlike 8"in yerine çıkacağı anlamına
geliyor. Serinin sekizinci filmi ise 28 Haziran 2024'e ertelendi.
“DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”
Yapılan açıklamada, "Düşünceli bir değerlendirmenin
ardından Paramount Pictures ve Skydance, devam eden pandemi nedeniyle, gecikmelere
yanıt olarak Görevimiz Tehlike 7 & 8'in çıkış tarihlerini ertelemeye karar
verdi. Yeni çıkış tarihleri ??sırasıyla 14 Temmuz 2023 ve 28 Haziran 2024
olacak. Sinemaseverlere benzersiz bir sinema deneyimi sunmayı dört gözle
bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
BİRÇOK KEZ ERTELENDİ
Skydance'in ortak yapımcılığını üstlendiği "Görevimiz
Tehlike 7"nin başlangıçta 23 Temmuz 2021'de vizyona girmesi planlansa da
korona virüsü salgını nedeniyle birçok kez ertelendi. Filmin dünya çapındaki
prodüksiyonu da korona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.
“Görevimiz Tehlike— Fallout” ve "Görevimiz Tehlike — Rogue Nation”ı yöneten Christopher McQuarrie, aksiyon serisinin sonraki iki bölümünü yönetmek için seriye geri dönüyor. Filmin kadrosunda, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby ve Angela Bassett yer alıyor.
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