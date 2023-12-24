Genç oyuncu Çağla Şimşek, yeni dizisi "Güzel Atlar Diyarı" ile ekranlara dönüyor!

Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Çağla Şimşek, yeni yılın merakla beklenen dizilerinden “Güzel Atlar Diyarı” adlı projeyle anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:06
Genç oyuncu Çağla Şimşek, yeni dizisi
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Genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından Çağla Şimşek, yeni yılın merakla beklenen dizilerinden biri olan "Güzel Atlar Diyarı" projesiyle anlaşma sağladı. Projenin yapım ortaklığını ve ilk bölümlerin yönetmenliğini üstlenecek olan Mahsun Kırmızıgül'ün önderliğindeki dizi, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Halil Ergün, Nergis Öztürk, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Eren Vurdem ve birçok deneyimli ismin yer aldığı dizi, Feraye Şahin'in kaleminden çıkacak. Henüz kesinleşmeyen ismiyle bilinen dizi, MedYapım ve Boyut Film ortaklığında hayata geçirilecek.

Çağla Şimşek, "Sema" karakterine hayat vereceği dizide, güçlü oyuncu kadrosuyla birlikte seyircilere sürükleyici bir hikaye sunmayı hedefliyor. Dizi, aynı zamanda Halil Ergün'ün canlandıracağı "Hakim" karakteri, Nergis Öztürk'ün "Hanzade" ve Meltem Cumbul'un "Meryem" rolleriyle de dikkat çekiyor.

 


Çağla Şimşek Güzel Atlar Diyarı Mahsun Kırmızıgül

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