Grammy ödüllü şarkıcı Jack Jones hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:04

Güncelleme: 25.10.2024 - 12:04

Frank Sinatra'nın varisi olarak görülen ünlü şarkıcı Jack Jones, 86 yaşında hayata veda etti. "Lollipops and Roses", "Wives and Lovers" ve "The Impossible Dream" gibi hit şarkılarla tanınan Jones, aynı zamanda "The Love Boat" dizisinin jenerik şarkısını seslendirmesiyle de biliniyordu. Jones'un eşi Eleanora Jones, ünlü sanatçının Kaliforniya'nın Rancho Mirage kentindeki bir hastanede lösemi nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

JACK JONES KİMDİR?

Jones'un annesi Irene Hervey, 50 yıllık kariyeriyle Emmy adaylığına layık görülmüş başarılı bir aktris, babası Allan Jones ise "Show Boat" (1936) ve Marx Brothers’ın "A Night at the Opera" (1935) ve "A Day at the Races" (1937) filmlerinin yıldızıydı.

1959 yılında Capitol Records ile ilk sözleşmesini imzalayan Jones, "This Love of Mine" albümünü yayınladı ve Steve Allen bestesi "This Could Be the Start of Something Big" şarkısıyla dikkat çekti. Frank Sinatra'nın "Call Me Irresponsible" şarkısının yorumuyla büyük çıkış yapan Jones, 1964 yılında "Wives and Lovers" ile Grammy ödülünün sahibi oldu.