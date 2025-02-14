Grammy'de olay çıkartmışlardı: Kanye West ve Bianca Censori ayrılıyor mu? Ünlü çiftten açıklama geldi!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:58

Güncelleme: 14.02.2025 - 14:11

Son dönemdeki ırkçı açıklamalarıyla gündemde olan ünlü rapçi Kanye West ile, giydiği transparan kıyafetle Grammy Ödülleri'nde dikkatleri üzerine çeken eşi Bianca Censori'nin boşanma aşamasına geldiği öne sürülüyor.

Daily Mail'in haberine göre, 47 yaşındaki Kanye West ve 2022'de evlenen Bianca Censori'nin, Grammy Ödülleri'nden sadece 11 gün sonra ayrılık kararı aldıkları iddia ediliyor. Evliliklerinin kısa sürmesinin ardından Censori’nin 5 milyon dolar tazminat alacağı ve çiftin bu konuda sözlü olarak anlaştığı öne sürülüyor.

Bir kaynağa göre, çiftin boşanma sürecinin başladığı ve önümüzdeki günlerde yasal başvuruda bulunacakları belirtildi. Ancak çiftin temsilcisi Milo Yiannopoulos, bu iddiaları yalanladı. The Hollywood Reporter'a açıklama yapan Yiannopoulos, "Ye ve Bianca Los Angeles'ta Sevgililer Günü'nü birlikte geçiriyorlar. Özel hayatlarıyla ilgili açıklamalar yalnızca kendilerinden yapılacak, magazin basınındaki söylentilerden değil" ifadelerini kullandı.

GRAMMY ÖDÜLLERİ'NDE ŞAŞKINLIK YARATAN KIYAFET

Kanye West ve Bianca Censori, 2025 Grammy Ödülleri'nde de gündemden düşmemişti. Censori'nin şeffaf file elbisesi, kırmızı halıda büyük bir skandal yaratmıştı. West, eşi hakkında yaptığı açıklamada, "Karım üzerinde hakimiyetim var. O bir milyarderle birlikte. Neden sizin gibi meteliksizleri dinlesin ki?" dedi ve Censori'nin kıyafetinin onun kararı olduğunu belirtti.

WEST’E OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Öte yandan, Kanye West geçtiğimiz günlerde kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı. 2016'da bipolar bozukluk teşhisi konulan rapçi, eşi Bianca Censori'nin yardımıyla başka bir doktora başvurduğunu ve otizm belirtileri gösterdiğini öğrendiğini söyledi. West, "Eşim beni o doktora götürdü ve doktor bana 'Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var' dedi" ifadelerini kullandı.

ÇİFTTEN AÇIKLAMA GELDİ

Çiftin sözcüsü Milo Yiannopoulos, boşanma haberlerini yalanladı. "Ye ve Bianca Los Angeles'ta, birlikte Sevgililer Günü'nü kutluyor. Özel hayatlarıyla ilgili haberler doğrudan kendilerinden gelir, kaynağı belli olmayan basın dedikodularından değil" diyen Yiannopoulo, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada; "Bu, Ye ve Bianca'nın ayrıldığına dair basının yalan haber çıkarması beşinci mi, altıncı mı oldu? Ben sayamadım" ifadesini kullandı.