Greyfurt kış aylarının süper meyvesi

Yayınlanma: 08.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 07:00

Beslenme Uzmanı Diyetisyen Ayşe Göktaş, greyfurtun kış mevsiminin süper gıdası olduğunu, bazı hastalıklarda insanların doktor kontrolü altında tüketmesi gerektiğini belirtti.

"ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ GÖSTERİR"

Göktaş, “Greyfurt kış mevsiminin vazgeçilmez bir meyvesidir. Süper bir gıda olarak isimlendiririz. Çok güzel bir C vitamini kaynağıdır bizim için. C vitamini kaynağı olmasından kaynaklı çok güzel bir antioksidan özelliği gösterir. Vücutta biriken radikallerin, serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur.

"YARIM GREYFURT YETERLİ"

Aynı zamanda tansiyonu ve kolesterolü düşürdüğünü de belirten Göktaş, "Kanserin önüne geçer. Faydaları vardır ama bazı hastalarda, ilaç kullanan kişilerde greyfurt alınmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle tansiyon hastaları, kolesterol hapı kullanan kişiler ve kanser ilacı kullanan kişiler kesinlikle greyfurt kullanımını doktor kontrolü altında yapması gerekiyor. Her gün yarım greyfurt tüketmesi yeterli olur kişinin” dedi.