Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gül Onat o yorumlara isyan etti: 'Hasta bir insana böyle yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır?'

Gül Onat o yorumlara isyan etti: 'Hasta bir insana böyle yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır?'

10.06.2025 13:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gül Onat o yorumlara isyan etti: 'Hasta bir insana böyle yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır?'

“Sihirli Annem” dizisinde canlandırdığı “Perihan Peri” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını duyurmuştu. 71 yaşındaki oyuncunun tedavi süreci halen devam ederken, sosyal medyada yaptığı paylaşımlara gelen bazı yorumlar, Onat’ı isyan ettirdi.

2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem dizisi, 22 yıl sonra beyaz perdeye taşınarak, dizi hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmıştı. Fenomen dizi de ve yeni çıkan filmde Perihan Peri karakterine hayat veren Gül Onat pankreas kanserine yakalandığını duyurmuştu.


Geçen günlerde galası olan film, dizi oyuncularından Nevra Serezli, İnci Türkay, Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve daha birçok ismi bir arada toplamıştı. Gül Onat ise hastalığı sebebiyle galaya katılamadığını açıklamıştı.

"SOSYAL MEDYADA MI KENDİNİZİ ÖNEMLİ HİSSEDİYORSUNUZ?"

Geçtiğimiz günlerde Gül Onat'ın son hali ortaya çıktı. Usta oyuncuya hayranlarından 'geçmiş olsun' şeklinde yorumlar gelirken kötü yorumlar da gözlerden kaçmadı.


Onat, sosyal medyada paylaştığı içeriklere gelen o yorumlara isyan etti:

"Sevgili arkadaşlarım beni merak etmemeniz için bu videoyu çekiyorum. Evimdeyim, Allah'a şükür gayet iyiyim. Tedavimi görüyorum, tekrar göreceğim, tekrar göreceğim. İnşallah bu hastalıktan yüzümün akıyla çıkarım ne diyeyim sizlere ama iyiyim maşallah. Yalnız bir şeyi anlamlandıramıyorum. Bazen bakıyorum, sıkıntıdan yorumları okuyayım diyorum. Ya ne kadar acımasız, ne kadar kötü yorumlar yazabiliyorsunuz. Sizler bu kadar çok mu mutsuzsunuz ya da ne bileyim sizler klavyenin başına geçince, sosyal medyada mı kendinizi önemli hissediyorsunuz? Hele benim gibi hasta bir insana böyle bir ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Ya çok az kişi, bir iki kişi, hepinizi tenzih ederim. Yani bu kadar mı vicdansız, zavallısınız? Anlam veremiyorum gerçekten veremiyorum ve sizler için çok üzülüyorum. Zavallısınız ne diyeyim, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum ve sağlıklar diliyorum en önemlisi."

İlgili Konular: #Gül onat

İlgili Haberler

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evlendi
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evlendi Eski çocuk oyuncu Zeynep Özkaya, 31 Mayıs’ta Oğulcan Can ile dünyaevine girdi. Ünlü isimlerin de katıldığı düğün töreni, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Sihirli Annem filminin galasına bile gidememişti: Gül Onat hastanede tedavi altına alındı!
Sihirli Annem filminin galasına bile gidememişti: Gül Onat hastanede tedavi altına alındı! Bir döneme damga vuran Sihirli Annem, sinema filmiyle geri döndü. Eski kadronun büyük ölçüde yer aldığı filmin galasında, Perihan Teyze karakterine hayat veren Gül Onat sağlık sorunları nedeniyle yer alamadı.
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor: Bekarlığa veda partisi düzenledi
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor: Bekarlığa veda partisi düzenledi Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisiyle tanınan Zeynep Özkaya, evleniyor. Ünlü isim, düğün öncesi bekarlığa veda partisi yaptı.