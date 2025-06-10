Gül Onat o yorumlara isyan etti: 'Hasta bir insana böyle yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır?'

2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem dizisi, 22 yıl sonra beyaz perdeye taşınarak, dizi hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmıştı. Fenomen dizi de ve yeni çıkan filmde Perihan Peri karakterine hayat veren Gül Onat pankreas kanserine yakalandığını duyurmuştu.





Geçen günlerde galası olan film, dizi oyuncularından Nevra Serezli, İnci Türkay, Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve daha birçok ismi bir arada toplamıştı. Gül Onat ise hastalığı sebebiyle galaya katılamadığını açıklamıştı.

"SOSYAL MEDYADA MI KENDİNİZİ ÖNEMLİ HİSSEDİYORSUNUZ?"

Geçtiğimiz günlerde Gül Onat'ın son hali ortaya çıktı. Usta oyuncuya hayranlarından 'geçmiş olsun' şeklinde yorumlar gelirken kötü yorumlar da gözlerden kaçmadı.





Onat, sosyal medyada paylaştığı içeriklere gelen o yorumlara isyan etti:

"Sevgili arkadaşlarım beni merak etmemeniz için bu videoyu çekiyorum. Evimdeyim, Allah'a şükür gayet iyiyim. Tedavimi görüyorum, tekrar göreceğim, tekrar göreceğim. İnşallah bu hastalıktan yüzümün akıyla çıkarım ne diyeyim sizlere ama iyiyim maşallah. Yalnız bir şeyi anlamlandıramıyorum. Bazen bakıyorum, sıkıntıdan yorumları okuyayım diyorum. Ya ne kadar acımasız, ne kadar kötü yorumlar yazabiliyorsunuz. Sizler bu kadar çok mu mutsuzsunuz ya da ne bileyim sizler klavyenin başına geçince, sosyal medyada mı kendinizi önemli hissediyorsunuz? Hele benim gibi hasta bir insana böyle bir ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Ya çok az kişi, bir iki kişi, hepinizi tenzih ederim. Yani bu kadar mı vicdansız, zavallısınız? Anlam veremiyorum gerçekten veremiyorum ve sizler için çok üzülüyorum. Zavallısınız ne diyeyim, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum ve sağlıklar diliyorum en önemlisi."