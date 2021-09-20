Güldür Güldür Show'un yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Show TV'nin fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show'un yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ayrıca yeni sezona ilişkin programdan ilk tanıtım da geldi. Tanıtım, kısa sürede 200 binden fazla izlendi.
Show TV’nin sevilen absürt komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezonu için gün sayıyor.
Geçtiğimiz sezon cuma akşamları izleyiciyle buluşan Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle ekrana geri dönecek.
Gün değiştirerek yeni sezona girecek olan Güldür Güldür Show, 2 Ekim Cumartesi 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.
YENİ SEZON AFİŞİ YAYINLANDI
Seyirciyle buluşmasın az bir zaman kalan Güldür Güldür ekibinin neşeli pozlarıyla göz doldurduğu renkli afiş seyircinin beğenisine sunuldu.
İLK FRAGMAN GELDİ
Güldür Güldür Show'un yeni sezonundan ilk fragman da geldi. YouTube'tan paylaşılan video, kısa sürede 200 binden fazla görüntülenme aldı.
İşte Güldür Güldür'ün yeni sezon ilk tanıtım videosu:
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