Gülse Birsel'den samimi itiraf: 'Burası benim ülkem, nereye gideyim?'

08 Şubat 2022 Salı, 09:45

Son olarak TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisiyle ekranlarda olan Gülse Birsel uzun bir aranın ardından yeni dizi projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Geçen aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Birsel, son olarak Masa Dergisi'nin şubat sayısına konuk oldu ve Gamze İyem'in sorularını yanıtladı.



Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunduğu röportajda "Yazarken size en çok neler ilham veriyor?" sorusuna "yetiştirme mecburiyeti" yanıtını veren Gülse Birsel, ülkeyi terk eden kişilerle ilgili soruyu da cevapladı.

"BAŞKA BİR ÜLKEDE YAŞAYAMAM"

Gamze İyem'in "Ekonomik ve siyasi sebeplerle ülkemizi terk eden ve terk etmek isteyen insanların sayısının hızla arttığını biliyoruz. Memleketi Ben Kurtaracağım isimli kitabınıza dayanarak sormak istiyorum: Kalmak ve çabalamak konusunda bugün de yedi yıl önceki gibi mi düşünüyorsunuz?" sorusuna, Gülse Birsel şöyle yanıt verdi:

"Birkaç yıldır daha az iyimserim, itiraf edeyim. Ülkede olanların son zamanlarda neşemizi, ruh halimizi, sağlığımızı bile olumsuz etkilediğini somut olarak hissediyorum. Ama hala hayatımın herhangi bir döneminde geçici olarak ve iş sebepli zamanlar dışında başka bir ülkede yaşamak istemem. Yapamam da. İmkan olarak değil, duygusal olarak yapamam."