Gülşen duruşma öncesi imza verdi
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Gülşen, yarınki duruşma öncesi Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.
Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine 4 gün sonra konutu terk etmeme adli kontrol kararıyla cezaevinden çıkmıştı.
Avukatının itirazı üzerine, konutu terk etmeme adli kontrol kararı, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartına çevrilmişti. Gülşen yargılandığı davanın yarın yapılacak duruşması öncesi bugün saat 13.00 sıralarında, Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza attı.
Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra, polis merkezine girdi. Bir süre sonra polis merkezinden ayrılan Gülşen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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