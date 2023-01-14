Gülşen İstanbul'da konser verecek: 'O akşam olacaklar için heyecanlıyım'

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 12:23

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 12:23

Serbest bırakıldıktan sonraki ilk büyük halk konserini yılbaşında İzmir'de düzenleyen sanatçı Gülşen, son olarak İstanbul'da dinleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Haberi Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, 11 Şubat Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.

Gülşen, biletleri önceki gün satışa çıkan konserle ilgili paylaşımında şunları söyledi:

"Büyük İstanbul kavuşmamız 11 Şubat'ta Volkswagen Arena'da. Nasıl özledim ve nasıl heyecanlıyım o akşam olacaklar için. geriye sayım başlasın!"

NE OLMUŞTU?

Gülşen, Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinin kaydedilip sosyal medyada yayınlanmasının ardından hedef gösterilmiş ve Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.

Dört gün Bakırköy Cezaevi'nde kalan şarkıcı “konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla” tahliye edilmişti.

Serbest kaldıktan sonraki ilk büyük konserini yılbaşında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda veren şarkıcı, "Sizi çok özledim. Hepinizi özlemle kucaklıyorum. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü çok önemli bir akşam hem benim hem sizin için" demişti.