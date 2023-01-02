Gülşen'den 'İzmir' paylaşımı: 'Kavuşmaların en büyüğünü yaşadık'
İzmirliler, Gündoğdu Meydanı’nda ünlü sanatçı Gülşen'in şarkılarıyla yeni yıla 'merhaba' dedi. İlk halk konserini İzmir’de veren Gülşen, son olarak sosyal medya hesabından ses getiren geceye dair bir paylaşım yaptı.
Nisan ayında verdiği konserde İmam hatiplilerle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek hedef alınan ve 4 gün hapis yatan sanatçı Gülşen, İzmirlilerle yeni yıla 'merhaba' dedi.
KISA SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gülşen, ‘Yatcaz Kalkcaz Ordayım’ şarkısı ile sahneye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, barışı simgeleyen zeytin fidanı verdi. Gülşen'in sahneye çıktığı sırada kısa süreliğine elektrikler kesildi.
Şarkı arasında ‘Sizleri çok özledim’ diyerek seslenen Gülşen, “Muhteşemsin İzmir. Malum elektrik kesildi. Ama ben bunu sevgi patlaması olarak görüyorum. 2023, ülkemiz, ailemiz ve dünyamız için barış yılı olsun. Hepimizin ihtiyacı barış” dedi.
'İZMİR' PAYLAŞIMI GELDİ
Gecenin yankıları sürerken; sanatçıdan bir 'İzmir' paylaşımı geldi. Instagram ve Twitter hesaplarından konser gecesine dair fotoğraflarını paylaşan Gülşen, şu ifadeleri kullandı:
"Düşüncesi bile içimi açan güzel İzmir’de kavuşmaların en büyüğünü yaşadık. Yeni yıl tüm şahanelikleriyle gelsin. Sizi çok seviyorum."
Düşüncesi bile içimi açan güzel İzmir’de kavuşmaların en büyüğünü yaşadık.— Gülşen (@gulsen) January 1, 2023
Yeni yıl tüm şahanelikleriyle gelsin.
Sizi çok seviyorum.
?? pic.twitter.com/1yQkE0Ao67
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