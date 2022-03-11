Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop şarkı sözleri gündem oldu

Gülşen Lolipop şarkı sözleri, hayranları tarafından beğeni topladı. Sözleri Gülşen'e ait Lolipop şarkısının müziği ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Metin Arolat'ın yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi, Youtube'da yayınlandıktan sonra 24 saat geçmeden 175 milyondan fazla kez izlendi. İşte, Gülşen Lolipop şarkı sözleri...

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 17:52
Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop şarkı sözleri gündem oldu
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2015 yılında çıkardığı 'Bangır Bangır' adlı albümün ardından modaya uyarak single şarkılarla müzikseverlerle buluşmayı sürdüren Gülşen, 2022 yılında Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısının cover'ını yaparken, 10 Mart 2022 tarihinde yayınladığı 'Lolipop' şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu. Konserlerindeki giyim tarzıyla son günlerde dillarden düşmeyen Gülşen, Lolipop şarkısının tanıtım kapağında da hayli iddialı pozlar verdi. Şarkının, klip dahil tüm masrafının 1 milyon TL olduğu ileri sürüldü. Klip ve fotoğraf çekimi için stüdyoya iki kamyom beyaz kum getirildiği öğrenildi.

GÜLŞEN LOLİPOP ŞARKI SÖZLERİ

Kaçtıkça giriyorum çekimine

Sanki giymişim ateşten elbise

Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım

Korkulu rüyalarımın sahibi

Oyna duygularımın ol katili

Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım


Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo


Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo


My love

İçim dışım lav

Ay lav ay lav

İşim gücüm yok başkalarıyla

Yo

Söndürülmez bu ateş sularla

Oooo


My love

Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla

Bildiklerini unut sırayla

Çarpışmalarımız itinayla

Oooo


Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo


Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

Oooo


Dudaklar lolipop al

Kucaklar dolusu love

İstemem altınlar pırlantalar

İsterim ooo


Ben bir tek seni

Tek seni tek seni

Aşkımla ölçülemez hiçbir money

Oh mommy so yummy

Aslında gitsek ya biz daha ileri

Daha ileri az daha ileri

GÜLŞEN LOLİPOP KLİBİ



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