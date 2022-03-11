Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop şarkı sözleri gündem oldu
Gülşen Lolipop şarkı sözleri, hayranları tarafından beğeni topladı. Sözleri Gülşen'e ait Lolipop şarkısının müziği ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Metin Arolat'ın yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi, Youtube'da yayınlandıktan sonra 24 saat geçmeden 175 milyondan fazla kez izlendi. İşte, Gülşen Lolipop şarkı sözleri...
2015 yılında çıkardığı 'Bangır Bangır' adlı albümün ardından modaya uyarak single şarkılarla müzikseverlerle buluşmayı sürdüren Gülşen, 2022 yılında Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısının cover'ını yaparken, 10 Mart 2022 tarihinde yayınladığı 'Lolipop' şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu. Konserlerindeki giyim tarzıyla son günlerde dillarden düşmeyen Gülşen, Lolipop şarkısının tanıtım kapağında da hayli iddialı pozlar verdi. Şarkının, klip dahil tüm masrafının 1 milyon TL olduğu ileri sürüldü. Klip ve fotoğraf çekimi için stüdyoya iki kamyom beyaz kum getirildiği öğrenildi.
GÜLŞEN LOLİPOP ŞARKI SÖZLERİ
Kaçtıkça giriyorum çekimine
Sanki giymişim ateşten elbise
Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım
Korkulu rüyalarımın sahibi
Oyna duygularımın ol katili
Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
My love
İçim dışım lav
Ay lav ay lav
İşim gücüm yok başkalarıyla
Yo
Söndürülmez bu ateş sularla
Oooo
My love
Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla
Bildiklerini unut sırayla
Çarpışmalarımız itinayla
Oooo
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
Oooo
Dudaklar lolipop al
Kucaklar dolusu love
İstemem altınlar pırlantalar
İsterim ooo
Ben bir tek seni
Tek seni tek seni
Aşkımla ölçülemez hiçbir money
Oh mommy so yummy
Aslında gitsek ya biz daha ileri
Daha ileri az daha ileri
GÜLŞEN LOLİPOP KLİBİ
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