Orhan Gencebay, hedef aldığı Gülşen’den özür diledi: 'Ülkemizde herkes özgürdür. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim'
Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri konusuna, yaptığı 'Bu edeple ilgili' yorumuyla katılan sanatçı Orhan Gencebay, Gülşen’in "Namuslu görünmek kimlere kalmış” sözleriyle yanıt vermesi sonrası, özür diledi. Gencebay, “Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır" dedi.
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, son dönemin tartışma
konularından biri olan sahne kıyafetleriyle ilgili olarak, “Bu edeple ilgili”
yorumunu yapmış, Gencebay’ın bu sözleri tepki çekmişti.
Gencebay, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Her şeyin bir dengesi
vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken
smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz
daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin
olması lazım diyorum. Bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili,
her şeyden önce insana yakışan olması lazım.”
GÜLŞEN: ‘NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ’
Gencebay’ın yaptığı açıklamaların ardından Gülşen de dün
akşam sahne aldığı bir mekanda ‘Namus’ şarkısını seslendirdikten sonra
“Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı bu şarkı, ilan ediyorum. ‘Namuslu görünmek
kimlere kalmış!’ diyerek buraya nokta koymak istiyorum” ifadelerini kullanmış,
bu sözler Gencebay’a yanıt olarak değerlendirilmişti.
“YANLIŞ ANLAŞILDIYSAM ÖZÜR DİLERİM”
Konuya ilişkin ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuşan Orhan
Gencebay, sözlerinin Gülşen’e yönelik olmadığını belirterek özür diledi.
Gencebay, “Hayatımda kimseye ne kötü bir söz söyledim ne de dedikodu yaptım. Ülkemizde herkes özgürdür. Ben ‘Gülşen Hanım yanlış bir şey yaptı’ demedim, demem de! Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır. Bu söz, ağır bir sözdür bana. Fakat yine de belli bir ölçüde hoş görebilirim. Böyle bir sözle muhatap olmayı kesinlikle istemezdim” diye konuştu.
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