Güneşin tadını çıkarırken cilt lekelerine yol açmayın: Yazın kaçınmanız gereken 8 cilt bakım hatası

Yaz ayları, güneş ışınlarının etkisiyle cildimiz için hem fırsatlar hem de riskler taşır. Tatiller, deniz ve bol güneşle geçen yaz günlerinde cilt bakımına dikkat edilmediğinde; leke, kuruluk, erken yaşlanma ve sivilce gibi birçok sorun ortaya çıkabilir. Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için yaz aylarında yapılmaması gereken cilt bakım hatalarını bilmek oldukça önemlidir. Peki, güneşin tadını çıkarırken cilt lekelerine yol açmamak için dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? İşte, yazın kaçınmanız gereken 8 cilt bakım hatası...





YAZIN KAÇINMANIZ GEREKEN 8 CİLT BAKIM HATASI

1. Güneş koruyucu kullanımını ihmal etmek:

Güneş kremi yaz aylarının olmazsa olmazıdır.

UVA ve UVB ışınları, ciltte leke, kırışıklık ve cilt kanseri riskini artırabilir.

En az 30 SPF koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli.

Dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce sürülmeli ve 2-3 saatte bir yenilenmelidir.

2. Nemlendiriciyi atlamak:

Yaz sıcağında cilt fazla yağlanabilir, ancak bu nemlendiriciden vazgeçmek anlamına gelmez.

Su bazlı ve hafif formüllü nemlendiriciler tercih edilmelidir.

Özellikle güneş sonrası cilt kuruyabilir; bu yüzden düzenli nemlendirme şarttır.

3. Cilt temizliğini aksatmak:

Terleme, makyaj ve güneş koruyucular ciltte gözenek tıkanmalarına neden olabilir.

Günlük yüz temizliği ihmal edilmemeli.

Hafif ve cilde uygun temizleyiciler kullanılmalı.

Cildi aşırı ovalamaktan kaçınılmalıdır.

4. Aşırı peeling yapmak:

Peeling, ölü derilerden arınmak için faydalıdır ancak yaz aylarında aşırıya kaçmak ciltte tahrişe ve lekelere yol açabilir.

Haftada 1 kez nazik peeling yeterlidir.

Güneşe çıkmadan önce yapılmamalıdır.





5. Yanlış ürün kullanımı:

Kış aylarında kullanılan ağır ürünler yazın cildi yorabilir.

Yaz aylarında daha hafif, su bazlı ve non-komedojenik (gözenek tıkamayan) ürünler tercih edilmelidir.

Cilt tipine uygun ürün seçimi önemlidir.

6. Makyajla uyuma hatası:

Sıcak havalarda makyajın altında biriken ter ve yağ, ciltte sivilce ve siyah nokta oluşumuna sebep olabilir.

Gün sonunda mutlaka makyaj temizlenmeli.

Makyaj yapılmadığı günlerde cilt dinlendirilmelidir.

7. Göz ve dudak bölgesini ihmal etmek:

Göz çevresi ve dudaklar güneşten en çok etkilenen bölgelerdir.

Göz çevresi için UV korumalı kremler kullanılmalı.

Dudaklara da SPF içeren dudak balmları sürülmelidir.

8. Su içmeyi unutmak:

Cilt sağlığı içeriden başlar.

Yaz aylarında su kaybı artar.

Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir.