Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:04

Güncelleme: 29.03.2024 - 12:04

Oynadığı dizilerde adından sıkça söz ettiren Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Güven Hokna, merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Güven Hokna kimdir? Güven Hokna kaç yaşında, nereli?

GÜVEN HOKNA KİMDİR?

Güven Hokna, 24 Ocak 1946 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 35 yıl Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı. Televizyonda 1993 yılından 1998 yılına kadar yayınlanan “Ferhunde Hanımlar” dizisiyle tanındı.

2002 yılında “Zerda” dizisinde Gaziantep'in ileri gelenlerinden Eroğlu ailesinin direği, Sultan Ana rolünde Yavuz Bingöl’ün annesini canlandırdı. 'Kumsaldaki İzler' dizisinde Nimet, 'Havada Bulut' dizisinde Gülizar, 'Susam Sokağı'nda Manav Zehra Teyze karakterlerini de oynadı. 'Kurtlar Vadisi'nde Baron Mehmet Karahanlı'nın eşi Nergis Karahanlı rolüyle izleyenlerin karşısına çıktı. 1998 yılında “İkinci Bahar” dizisinde Türkan Şoray ve Şener Şen ile oynadı.

2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı “Yaprak Dökümü” adlı dizide Hayriye Tekin karakterini canlandırdı. 2016 yılında başrolde Seda Bakan, Kadir Doğulu, Dolunay Soysert ve Mustafa Üstündağ'ın yer aldığı "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide Halil Ergün ve Güven Hokna, altı yıl sonra yeniden aynı dizide buluştu.

Güven Hokna, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DSP'den İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Rol aldığı tiyatro oyunları:

1994 - Memur Oğlu Memur : Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 - Gecenin Kulları : Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 - Galilei'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 - Bulunmaz Adam : Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - Ankara Devlet Tiyatrosu

1986 - Ruhlar Gelirse : Noël Coward - Ankara Devlet Tiyatrosu

1984 - Sacide (oyun) : Ülker Köksal - Ankara Devlet Tiyatrosu

1984 - Otelci Kadın : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1982 - Gecikenler : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1981 - İntikam (oyun) : Nikolai Erdman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1981 - Dün Neredeydiniz : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Kadınlarda Savalı Yitirdi : Curzio Malaparte - Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 - Öyle Bir Nehcivan : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Ayyar Hamza : Ali Bey - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1975 - Pas Pas (oyun) : İon Baişeu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1975 - Parkda Bir Sonbahar Günü : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Ebe Kaya : Erdoğan Aytekin - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Akın (oyun) : Faruk Nafiz Çamlıbel - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Kurt Dişi : Ahmet Oktay - Ankara Devlet Tiyatrosu

1972 - İbişin Rüyası : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu

1972 - Evhami : Feraizcizade Mehmet Şakir - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - Kahvehane (oyun) : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu

1969 - Silahlar ve Melekler : Ferdi Merter - Ankara Devlet Tiyatrosu

1969 - Midasın Altınları : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1969 - Kör Kadı : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1969 - Hırsızlar Balosu : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu

1968 - Balıkesir Muhallebicisi : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu

Oyunculuk kariyeri:

2016 - Bana Sevmeyi Anlat (TV Dizisi)

2015 - Sen Benimsin (Bereket Yenilmez) (TV Dizisi)

2015 - O Aşk Benim (Bereket Yenilmez) (TV Dizisi)

2012 - 2013 - Huzur Sokağı (Saadet) (TV Dizisi)

2012 - Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu (Sinema Filmi)

2011 - Sensiz Olmaz (Gülümser) (TV Dizisi)

2007 - Ayak Altında (Kısa Film)

2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Hayriye Tekin) (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası 1. Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (Nergiz Karahanlı) (TV Dizisi)

2002 - Zerda (Sultan) (TV Dizisi)

2002 - Kumsaldaki İzler (Nimet) (TV Dizisi)

2002 - Havada Bulut (Gülizar) (TV Dizisi)

1998 - İkinci Bahar (Neriman Dürüst) (TV Dizisi)

1996 - Eşkıya (Sevim Abla) (Sinema Filmi)

1993 - Ferhunde Hanımlar (Suzi) (TV Dizisi)

1989 - Susam Sokağı (Zehra Teyze) (Tv Programı)