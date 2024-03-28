Yayınlanma: 28.03.2024 - 11:08

Güncelleme: 28.03.2024 - 11:08

Hayatını kaybeden Daniel Kahneman sosyal medyada araştırılan isimlerin başında geliyor. Peki, Daniel Kahneman kimdir? Hayatını kaybeden Daniel Kahneman kaç yaşındaydı? Daniel Kahneman neden vefat etti?

DANİEL KAHNEMAN KİMDİR?

Daniel Kahneman, Litvanya yahudisi kökenli bir ailenin oğlu olarak 5 Mart 1934’te, annesinin akrabaları- nı ziyaret etmek için gittiği İsrail’in Tel Aviv kentinde dünyaya gelmiştir. Ailesi 1920’li yılların başında Litvanya’dan Fransa’ya göç ettiği için, Kahneman’ın çocukluğu Paris’te geçmiştir. Fransa’da büyük bir kimyasal fabrikasının araştırma departmanında başkan olarak çalışan babasını 1944 yılında şeker hastalığı nedeniyle kaybetmiştir. Babasının ölümünün ardından annesi ve kız kardeşiyle birlikte Filistin’e yerleşmişlerdir. Filistin’e taşınmaları, D. Kahneman’ın yaşamını tamamen değiştirmiştir. 17 yaşına geldiğinde askerlik hizmetini ertelemek için bir birime başvuran Kahneman’ın bu girişimi, yaz dönemlerini memur yetiştiren bir askeri birimde çalışarak geçirmesi ile sonuçlanmıştır. 17 yaşından itibaren sosyal bilimlere ilgi duyan Kahneman, psikolog olmaya karar vermiştir. 1978’de Anne Treisman ile evlenerek ABD’ye taşınan Kahneman,Princeton Üniversitesi’nde emekli öğretim üyesi olarak çalışmaktaydı.

DANİEL KAHNEMAN NEDEN VEFAT ETTİ?

90 yaşında yaşamını yitiren Kahneman'ın ölüm haberini üvey kızı Deborah Treisman duyurdu. 27 Mart'ta hayata gözlerini yuman Kahneman'ın ölüm nedeni ya da nerede yaşamını yitirdiğine dair ise bir açıklama yapmadı.

2002'DE NOBEL KAZANDI

Kahneman, 2002 yılında "özellikle belirsizlik altında insan muhakemesi ve karar verme ile ilgili olarak psikolojik araştırmalardan elde edilen içgörülerin ekonomi bilimine entegre edilmesi" konusundaki çalışmaları nedeniyle o yılki Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'nü kazanarak adını duyurmuştu.