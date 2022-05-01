'Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi' iddiası

01 Mayıs 2022 Pazar, 14:07

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, uzun süreden bu yana beraber olduğu sevgilisi, iş insanı Mehmet Dinçerler ile dünyaevine girdiği iddiası gündem oldu. Çiftin düğününün Çırağan Sarayı'nda basına kapalı şekilde gerçekleştirildiği öne sürüldü.

DÜĞÜNE DAMGA VURAN AYRINTI

İddiaya göre; Hadise ve Dinçerler'in düğününe ise davetlilere yapılan uyarı damga vurdu. Snob Magazin'in haberine göre, davetlilerden düğünde görüntü almamaları talep edildi.

YÜZÜK GÜNDEM OLMUŞTU

Hadise ile Mehmet Dinçerler evlilik kararını sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü şarkıcının yüzüğü günlerce konuşulmuştu. Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş insanının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin" demişti.

"ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOK"

Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler, suskunluğunu bozmuştu. Yazılı açıklama yapan iş insanı, takibe alınmış bir borcunun olmadığını söylemişti.