'Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi' iddiası
Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in hayatlarını birleştirdiği öne sürüldü. Çift, iddiaya göre Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün törenine, davetlilere yapılan uyarı damga vurdu. Aile üyeleri ve salon yetkilileri, düğüne katılanlardan görüntü almamasını istedi.
Ünlü şarkıcı Hadise'nin, uzun süreden bu yana beraber olduğu sevgilisi, iş insanı Mehmet Dinçerler ile dünyaevine girdiği iddiası gündem oldu. Çiftin düğününün Çırağan Sarayı'nda basına kapalı şekilde gerçekleştirildiği öne sürüldü.
DÜĞÜNE DAMGA VURAN AYRINTI
İddiaya göre; Hadise ve Dinçerler'in düğününe ise davetlilere yapılan uyarı damga vurdu. Snob Magazin'in haberine göre, davetlilerden düğünde görüntü almamaları talep edildi.
YÜZÜK GÜNDEM OLMUŞTU
Hadise ile Mehmet Dinçerler evlilik kararını sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü şarkıcının yüzüğü günlerce konuşulmuştu. Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş insanının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.
Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin" demişti.
"ŞAHSIM VE ŞİRKETİMİN BORCU YOK"
Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler, suskunluğunu bozmuştu. Yazılı açıklama yapan iş insanı, takibe alınmış bir borcunun olmadığını söylemişti.
Video Haberler
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
- Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok
- Erdoğan'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
- Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
- TESK Genel Başkanı Palandöken'den tepki
- Ataşehir'de belediye otobüsü hafif ticari araca çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı
- 3. Dünya Savaşı konuşması ortaya çıktı!
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- Ronaldo'dan yürekleri eriten paylaşım!
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Hasada iki hafta kala ithal buğday ihalesi