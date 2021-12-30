Hadise ve Mehmet Dinçerler hastane güvenliğine zor anlar yaşattı
Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz akşam bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Ünlü çift hastanedeki çalışanlara zor anlar yaşattı. Hadise yaşananların ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'le İstanbul Ulus’taki özel bir hastaneye gitti. Hastaneden çıkarken kameralara yakalanan ünlü çift, kapıda habercilerin beklediğini öğrenince günvenliğe zor anlar yaşattı. Daha sonra hastane çıkışı kırmızı ışıkta geçen çift, trafik kurallarını da ihlal etti.
"ŞİKAYET EDECEKLERMİŞ"
Hastanedeyken basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen çift, hastane güvenliğinin telaşlanmasına sebep oldu. Güvenlik görevlilerinin ifadeleri dikkat çekti. Çalışanlar basın mensuplarına "Abi rica ediyorum çekmeyin! Yoksa işimizden olacağız. Şikayet edeceklermiş, burada çekmeyin," demesi üzerine uzaklaşan basın mensupları, Ulus'ta çiftin aracını bekledi.
TRAFİK KURALLARINI İHLAL ETTİLER
Basın mensuplarını fark eden çiftin şoförü, kırmızı ışıkta geçti. Trafik kurallarını hiçe sayan çift, Levent'te çevirmeye takıldı. Çevirmeden de hızla geçmeye çalışan özel şoför, sonrasında tekrar durmak zorunda kaldı. Aracın durması ile karşısında basın mensuplarını gören çiftin, panik halleri objektiflere yansıdı.
HASTANEYE GELİŞ NEDENİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Hastane çıkışı yaşanan olaylar basına yansıyınca sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Yeni yıl konseri öncesi kimseyi riske atmamak adına PCR testi yaptırdım. Test sonucum negatif çıktı. Korkulacak bir durum yok" ifadelerini kullandı.
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