Hadise, Londra’da dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile buluştu: Sosyal medyada büyük ilgi topladı

Hadise, Londra'da Usher'ın konserine katıldı ve konser sonrası kuliste efsane sanatçıyla bir araya gelerek sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Hadise, Londra’da dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile buluştu: Sosyal medyada büyük ilgi topladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 13:00

Hem müziği hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, bu kez Londra'dan yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

LONDRA'DA USHER KONSERİNE GİTTİ

Son zamanlarda yurt dışı konserlerindeki sahne şovları ve cesur tarzıyla konuşulan Hadise, Londra’da R&B müziğin efsane ismi Usher’ın konserine katıldı. Konser sonrası kuliste Usher’la bir araya gelen Hadise, bu özel buluşmadan kareleri Instagram hesabından paylaştı.

"ABARTILACAK BİR ŞEY YOK"

Hadise, Usher’ı etiketlediği gönderisine, “Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri “İki efsane bir arada” ve “Olay” gibi yorumlar yaptı.

İLK TANIŞMA PARİS MODA HAFTASI’NDA

Bu buluşma ikilinin ilk karşılaşması değil. Hadise, 2023 Paris Moda Haftası’nda Usher ile tanışmış ve kısa bir sohbet gerçekleştirmişti.


Etiketler: #Hadise #Usher

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