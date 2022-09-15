Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor
Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber geldi. Hadise, sosyal medya hesabından boşanma davası açtığınıı açıkladı.
Geçen mayıs ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanacağı iddia edilmişti.
Hadise cephesinden yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.— HADİSE AÇIKGÖZ (@Hadise) September 15, 2022
Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum.
Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.
Hadise
ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Dinçerler, önceki akşam ailesiyle doğum gününü kutlarken bir paylaşım yaptı. Dinçerler'in yayımladığı videoda arkada görülen çizgili bluzlu kadının Hadise olduğu iddia edildi.
Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla çiftin barıştığı öne sürülmüştü.
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