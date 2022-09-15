Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber geldi. Hadise, sosyal medya hesabından boşanma davası açtığınıı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 09:47
Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor
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Geçen mayıs ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanacağı iddia edilmişti.

Hadise cephesinden yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Dinçerler, önceki akşam ailesiyle doğum gününü kutlarken bir paylaşım yaptı. Dinçerler'in yayımladığı videoda arkada görülen çizgili bluzlu kadının Hadise olduğu iddia edildi.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla çiftin barıştığı öne sürülmüştü.


Hadise Mehmet Dinçerler boşanma

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