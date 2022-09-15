Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor

15 Eylül 2022 Perşembe, 09:47

Geçen mayıs ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanacağı iddia edilmişti.

Hadise cephesinden yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.



Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum.



Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.



Hadise — HADİSE AÇIKGÖZ (@Hadise) September 15, 2022

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Dinçerler, önceki akşam ailesiyle doğum gününü kutlarken bir paylaşım yaptı. Dinçerler'in yayımladığı videoda arkada görülen çizgili bluzlu kadının Hadise olduğu iddia edildi.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla çiftin barıştığı öne sürülmüştü.