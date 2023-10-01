Hadise yeni şarkısı 'Sevmiyo'nun hikayesini anlattı: 'Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen sadece bir kişiydi'

Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:10

Güncelleme: 01.10.2023 - 09:13

Şarkıcı Hadise, geçen günlerde yeni şarkısı 'Sevmiyo'yu dinleyicilerle buluşturdu. Şarkıcı, "Yeni şarkımın adının 'Sevmiyo' olduğuna bakmayın… Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim" dedi.

Şarkının hikayesini anlatan Hadise, "Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi... 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım… Bana 'Hiç aşık oldun mu?' diye sorarsanız, işte bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam, tek aşkımı anlatırım" ifadelerini kullandı.

'SİZE BENİM GERÇEK AŞK HİKAYEMİ ANLATTIM'

Hadise sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle ya bazı insanlar kalbinizde sadece güzel duygular bırakır, onun için sadece en güzelini dilersiniz ve hep iyi hatırlarsınız. Benim ilk aşkımla olan hikayem de bana sadece iyi hissetmeyi hatırlatıyor. Aslında her biten ilişkiden sonra o insana ait ne varsa anında silerim, asla tutmam. Ama ilk aşkımla olan fotoğraflarımı dahi silmedim, atmadım.

Seyahatlerimizin biletlerini bile tuttum. İşte 'Sevmiyo', o unutamadığınız kalbinizde hep özel kalacak kişi için yazılmış bir şarkı…

Ben size benim gerçek 'aşk' hikayemi anlattım… Sizin de kendi hikayenizi benimle yorumlardan paylaşmanızı çok isterim… Her şarkımda size hikayesini anlatıyorum, 'Sevmiyo' böyle bir hikayeye şahitlik etti ve anlattı… Sessiz kalınarak konuşulan bir araba yolculuğu gibi… Sevmekten yorulup dinlenmek gibi… Hem korkup, hem delicesine istemek gibi… Aşk gibi… Sıcak bir yaz gibi…"