Hadise: Yeter artık diye bağırmak istiyorum!
Şarkıcı Hadise, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan selde de can kayıplarının olması üzerine ''Yeter artık'' diyerek tepki gösterdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinde en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Depremlerden sonra felaket bölgesi için yardım kampanyaları düzenleyen şarkıcı Hadise Açıkgöz, sosyal medya hesabından bugün de sel felaketiyle ilgili tepkisini dile getirdiği paylaşım yaptı.
Şarkıcı, Instagram hesabından şunları yazdı:
“Yeter artık diye bağırmak istiyorum! Depremde hayata tutulan insanlarımızı şimdi selde mi kaybedeceğiz? Çadırların sular içinde kaldığını da gördük. Konteyner evlerin sular içinde yüzdüğünü de. Yazık.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!