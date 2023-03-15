Hadise: Yeter artık diye bağırmak istiyorum!

Şarkıcı Hadise, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan selde de can kayıplarının olması üzerine ''Yeter artık'' diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:36
Hadise: Yeter artık diye bağırmak istiyorum!
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinde en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Depremlerden sonra felaket bölgesi için yardım kampanyaları düzenleyen şarkıcı Hadise Açıkgöz, sosyal medya hesabından bugün de sel felaketiyle ilgili tepkisini dile getirdiği paylaşım yaptı.

Şarkıcı, Instagram hesabından şunları yazdı:

“Yeter artık diye bağırmak istiyorum! Depremde hayata tutulan insanlarımızı şimdi selde mi kaybedeceğiz? Çadırların sular içinde kaldığını da gördük. Konteyner evlerin sular içinde yüzdüğünü de. Yazık.”

 


Hadise deprem Instagram

İlgili Haberler

Deprem bölgesinde 'Özel Yetkili Mahkeme' çağrısı

Deprem bölgesinde 'Özel Yetkili Mahkeme' çağrısı
Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser verecek

Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser verecek
Sel bölgesinde isyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere ve AFAD'a küfür etti

Sel bölgesinde isyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere ve AFAD'a küfür etti

En Çok Okunan Haberler