Hadise: Yeter artık diye bağırmak istiyorum!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:36

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:37

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinde en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Depremlerden sonra felaket bölgesi için yardım kampanyaları düzenleyen şarkıcı Hadise Açıkgöz, sosyal medya hesabından bugün de sel felaketiyle ilgili tepkisini dile getirdiği paylaşım yaptı.

Şarkıcı, Instagram hesabından şunları yazdı:

“Yeter artık diye bağırmak istiyorum! Depremde hayata tutulan insanlarımızı şimdi selde mi kaybedeceğiz? Çadırların sular içinde kaldığını da gördük. Konteyner evlerin sular içinde yüzdüğünü de. Yazık.”