Haluk Levent'ten SMA'lı çocuklar için çağrı
Kurduğu AHBAP derneği ile 10 binlerce kişiye yardım eden sanatçı Haluk Levent, döviz kurunun artışı nedeniyle SMA'lı çocuklar için 18 milyon TL toplanması gerekirken, şu anda 30 milyon TL toplanması gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardıma koşan, toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı sosyal yardımlarla bilinen ünlü sanatçı Haluk Levent, döviz kurunun artışı sebebiyle SMA'lı çocuklar için toplanan paranın neredeyse iki katına çıktığını belirterek, çağrıda bulundu.
Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL yi bulmamız gerekiyordu. Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada @Novartis'e çağrım var. TEDAVİ ETTİĞİNİZ ÇOCUKLARIN SON DURUMLARINI, AYLIK GELİŞİMLERİNİ SİTENİZDE GÖREMİYORUZ! BİLGİ LÜTFEN!
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