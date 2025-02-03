O Ses Türkiye yıllar sonra dönüyor: Başlangıç tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:58

Güncelleme: 03.02.2025 - 16:58

Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından geri dönüyor.

Son olarak 2022 yılında izleyiciyle buluşan yarışma, 2025 sezonuyla yeniden ekranlarda olacak.

Merakla beklenen O Ses Türkiye 2025, 8 Şubat Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Bu sezon jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise yer alacak. Yarışmanın ilk bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, eğlenceli anlar ve birbirinden iddialı yarışmacılar dikkat çekti.

MELİKE ŞAHİN İLK KEZ KONUŞTU

Bu sezon jüri kadrosuna yeni katılan Melike Şahin, yarışma hakkındaki ilk açıklamalarını yaptı.

Şahin, jüri üyeliği teklifini ilk aldığında büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Çok şaşırdım. 'Ben ne alaka?' diye düşündüm. Sonra enine boyuna düşününce 'Neden olmasın? Çok eğlenceli bir şeye benziyor' dedim. Gerçekten de öyleymiş," ifadelerini kullandı.

Yarışmada yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Şahin, "İnanılmaz, hala şoku atlatabilmiş değilim. Çok eğlenceli, çok keyifli bir süreç. Tabii ki en acemi olan benim, bu yüzden başta biraz panikledim. Ama Hadise, Gökhan ve Beyazıt o kadar tatlı ve yardımcı ki sürekli bir destek halindeyiz. Tatlı kapışmalar da oluyor. Henüz tam ısınamadım ama 5. ya da 6. bölümde daha rahat olacağımı hissediyorum," dedi.