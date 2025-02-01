Hadise'den teğmenlere destek paylaşımı: 'Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak suç değildir'

Yayınlanma: 01.02.2025 - 18:11

Güncelleme: 01.02.2025 - 18:11

30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulları mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek ant içen teğmenler için karar verildi.

Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ile alay komutanı vekili Albay Alper Topsakal Tabur Komutanı Yarbay Halit Türkoğlu ve Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk’ün TSK ile ilişiği kesildi.

HADİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz karara Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

"Mustafa Kemal'in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü. Atatürk'e ve onun mirasına sahip çıkmak suç değildir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz!"