Hafta sonu uykularınız kabusa dönüşebilir! 90 dakika fazla uyumak sağlığınızı alt üst ediyor...

Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:21

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:31

Dailymail'da yer alan habere göre hafta sonları fazladan uyumanın insan sağlığına olan zararı bir hayli fazla. King's College London'da 934 kişinin üzerinde yapılan bir çalışmada hafta içi ve hafta sonu uyku saatlerimizin farklı olmasına ilişkin ortaya çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı.

Bilim insanlarına göre, hafta sonları yatakta fazladan geçirilen 90 dakika iç vücut saatimizi bozmaya yetiyor ve bağışıklık sistemimizden sindirim sistemimize kadar bir çok alanda vücudun rutinleştirdiği fonksiyonları etkiliyor.

King's College London'ın ZOE Predict çalışması, uyandığımız saatteki küçük bir değişikliğin bile biyolojik ritmimiz üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu.

HAFTA SONLARI FAZLADAN UYUMANIN ZARARLARI NELERDİR?

King's College London'ın ZOE Predict çalışmasını yürüten Kate Bermingham hafta sonları fazla uyumanın insan sağlığına olan etkilerinin şöyle özetledi. Bermingham, "Uykunun orta noktasındaki 90 dakikalık bir fark bile sağlığınızla olumsuz ilişkileri olan mikrobiyota türlerini teşvik edebilir. Hafta içi düzenli olarak yapılan alarm çağrısının aksine hafta sonu yapılan uzun süreli bir uyumanın kötü beslenme kalitesi, kilo alma, obezite, kalp krizi, felç, diyabet ve kardiyovasküler risklerle bağlantılı olduğu sonucuna varıldı." dedi.