Hakaretlere maruz kalıyorlardı: Kan Çiçekleri’nin Dilan ve Baran’ından peş peşe açıklama
Fenomen dizi Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı Yağmur Yüksel hakkında hakaret içerikli çirkin paylaşımlar yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.
"Kan Çiçekleri" dizisinin Dilan’ı Yağmur Yüksel’in ardından partneri Barış Baktaş da açıklama yayınladı ve hakkında çirkin paylaşımlar yapanlar hakkında yasal haklarını kulllanacağını açıkladı. Barış Baktaş açıklamasında şu satırlara yer verdi:
"Sosyal medya üzerinden özel hayatıma kişiliği ve kişiliğime karşı yapılan tüm olumsuz söz ve eylemlere karşı mesleğin bir gerekliliği görerek bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak sosyal medyayı kirleten, suç teşkil eden eylemlerini ısrarla devam eden bazı kişiler hakkında hukuk kurallarının işletilmesinin biri zorunluluk haline geldiğini üzerek görmekteyim.
Durum böyle iken bile gülümsemeye devam etmemizi sağlayan iyi kalpli, sevgisini yüreğimizde hissettiğimiz ve yüreğimizde olan siz sevenlerime, destekçilerime borçlu olduğumu göstermek adına da sosyal medyanın suç ortamı olmaktan arındırılması ve suç işleyenlerin eylemlerinin cezasız kalmaması için tüm yasal haklarımı kullanma kararı aldığımı, bu hususta kıymetli hukuk danışmanların ve ekibinin gereğini yerine getireceğine inancım sonsuzdur. Saygı ve sevgilerimle…"
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