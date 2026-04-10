Hakkında gözaltı kararı verilmişti: Ahsen Eroğlu ifade vermek için İstanbul'a geldi

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün sabah yeni bir operasyon daha düzenlendi. Aralarında rapçi Norm Ender, şef Somer Sivrioğlu, şarkıcı Mert Demir, oyuncu Büşra Pekin, Burak Deniz, Sinem Ünsal ve Hafsanur Sancaktutan'ın da aralarında olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 11 kişi, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre; tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, bugün İstanbul'a gelerek savcılıkta ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne gitti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün sabah Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu (Norm Ender) gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan 11 isim daha sonra 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Somer Sivrioğlu ve şehir dışında olduğu öğrenilen Ahsen Eroğlu ile Sinem Ünsal ise, kısa sürede İstanbul'a gelerek ifade vereceklerini duyurmuştu.