Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışın nereye harcandığını açıkladı

03 Ekim 2021 Pazar, 15:36

Acun Ilıcalı, yangından zarar gören yurttaşlar için AHBAP Derneği'ne 5 milyon TL'lik yardımda bulunmuştu.

AHBAP Derneği'nin Başkanı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın 5 milyon TL'lik bağışının nerede harcandığını açıkladı.

Levent Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Sevgili Acun Ilıcalı’nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris'e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" ifadesini kullandı.

Sevgili @acunilicali nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris’e mobilya olarak gönderilmişti.

Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık’ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor.?? pic.twitter.com/b6rw39L8ml — Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2021



