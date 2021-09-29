Kızılordu Haluk Levent'le birlikte sahnede
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile birlikte İstanbul'da konser verdi. Konserde Cumhuriyet marşları da seslendirildi.
Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile birlikte İstanbul'da sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.
Ünlü sanatçı Haluk Levent Kızılordu Korosu ile konser vermesi hakkında şu ifadelere yer verdi:
"Bu benim çocukluk hayallerimden bir tanesiydi. Rus Kızılordu, o zamanlarda sadece televizyonda birkaç kere ve kasetlerden ulaşabildiğimiz bir şeydi. O zamanlarda 'onlarla sahneye çıksam, şarkılar söylesem' diye kurduğum bir hayaldi. Müzisyen olduktan sonra da yakınen takip ettiğim, ilgiyle izlediğim korolardan bir tanesi. Hatta başlarına çok kötü bir facia geldikten sonra da gerçekten için için ağlamışımdır"
Konserde Harbiye Marşı'nın yanı sıra, Çanakkale Türküsü, İzmir Marşı ve Rus marşları da söylendi. Konser gelirinin bir bölümü Mehmetçik Vakfı'na ve Ahbap Platformu’na bağışlanacak.
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