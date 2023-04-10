Haluk Levent Time100'e girdi

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesinde çalışan sanatçı Haluk Levent, dünyanın en önemli dergilerinden TIME dergisi tarafından 2023’te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. TIME’ın listesi “İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler” başlıkları altında oluşturuluyor.

Haluk Levent, depremin ilk günlerinde kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesine giderek çalışmalara başladı. Ünlü sanatçı Levent, depremden olumsuz etkilenen yurttaşların barınabileceği çadır kentler kurdu. Levent, düzenlediği yardım kampanyalarıyla birlikte farklı kentlerde çalışmalar yürüterek binlerce depremzedenin ihtiyaçlarını giderdi.

KONUT YAPIYOR

Öte yandan Levent geçtiğimiz günlerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’e yapacakları ev projelerinin detaylarını paylaştı. İlk etapta 1150 adet ev inşa edileceğini açıklayan Levent, evlerin altı ayda teslim edileceğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Levent, “Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL’nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metrekare. Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Antep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz” dedi.

‘ALTI AYDA TESLİM’

“Devlet bize arsayı veriyor üç ayrı firma ile inşaata başlıyoruz” diyen Levent, “Evleri 6 ayda teslim edeceğiz. Bu konuda AFAD’dan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış, engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, Down sendromlu, SMA gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için” dedi.

YERLEŞİM BAŞLIYOR

Levent, son olarak dün Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki güncel duruma ilişkin bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Levent, “Son durum için buradayım. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerler yerleştirildi. Birkaç gün içinde yerleşim başlıyor” ifadelerini kullandı.