Yayınlanma: 09.04.2024 - 21:48

Güncelleme: 09.04.2024 - 21:48

Hamileler, kozmetik ürünlerin içeriğine dikkat etmelidir çünkü bazı kimyasallar fetüs üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Hamilelik döneminde cilt bakımı ve güzellik ürünleri seçerken doğal ve organik ürünlere yönelmek daha güvenli olabilir. Bazı kozmetik ürünlerdeki kimyasal maddelerin anne karnındaki bebeğe zarar verebileceği düşünülmektedir. Peki, hamilelikte zararlı olabilen güzellik ürünleri nelerdir? İşte hamilelerin uzak durması gereken 10 güzellik ürünü...

HAMİLELERİN UZAK DURMASI GEREKEN 10 GÜZELLİK ÜRÜNÜ

1. Pitalik:

Pitalik, genellikle oje, parfüm, losyon ve saç spreyinde bulunur. Bu madde, vücudumuzun normal hormon fonksiyonlarına müdahele edebilir.

2. BHT ve BHA Antioksidan:

Göz farı, ruj, nemlendirici, bebek bezi kremleri, allık ve pudrada bulunan bu kimyasallar, kozmetiklerde koruyucu madde olarak kullanılır ve hormon bozulmalarına neden olabilir. Yapılan çalışmalarda, hamile kadınları ve bebekleri etkilediği görülmüştür.

3. Paraben:

Paraben çoğunlukla vücut losyonu, şampuan, yüz temizleyici gibi ürünlerde bulunuyor. Parabenlerle ilgili en önemli endişe, parabenin östrojeni yani kadın üreme sisteminin gelişiminden ve düzenlenmesinden sorumlu hormonları taklit edebilme yeteneğidir. AB, parabenleri çocuklara yönelik ürünlerde yasakladı. Hamile kadınların da bu kimya politikalarını göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor. Alışveriş yaparken bu maddeden uzak durmaya özen gösterin.

4. Etanolaminler:

Etanolamin maddesi etiketlerde genellikle MEA, DEA, TEA, trietanolamin veya dietanolamin şeklinde yazılıyor ve maskara, saç boyaları, parfüm, güneş kremi, şampuan ve losyon gibi ürünlerde bulunuyor. Bu madde, organ sistemi toksisitesine ve bazı kanserlere neden olabilir. Avrupa Birliği, DEA'yı kozmetik ürünlerde yasakladı. Yapılan bir çalışmada, annenin DEA'ya maruz kalması durumunda, çocukların hafıza fonksiyonunun ve beyin gelişiminin kalıcı olarak etkileneceği vurgulanıyor.

5. Oksibenzon:

Güneş kremi, nemlendirici ve tıraş sonrası bakım kremlerinde bulunan Oksibenzon, vücutta östrojen hormonu gibi davranabilir. Aynı zamanda bu maddede, hayvanlarda sperm üretimini değiştirdiği gözlemlenmiştir. Cildimiz güneş kremi kullandığımızda önemli miktarda oksibenzonu emiyor fakat bu maddenin endometriozis ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği bilinmiyor.

6. Retinil Palmitat ve Retinol (A Vitamini):

Nemlendiricilerde ve yaşlanmaya karşı cilt bakım ürünlerinde kullanılan bu kimyasallar cilt kolajeninin parçalanmasını önleyen bir vitamin türüdür ve bu özellik sayesinde popüler bir antiaging ürünüdür. Ancak gebelik sırasında yüksek dozda A vitamini tüketilmesi, doğum kusurlarına neden olacaktır. Doktorlar, gebelik sırasında bu ürünleri kullanmamaları konusunda kadınları uyarıyor. Bazı oral retinoidlerin, reçeteli sivilce ilaçları gibi, fetüs için çok tehlikeli olduğu bilinmektedir ve hamilelik dönemlerinde kullanılması yasaktır.

7. Hidrokinon veya Glutatyon:

Cilt aydınlatıcı kremlerde bulunan bu kimyasallar, diğer kimyasal maddelerle karşılaştırıldığında, cildimiz bunları daha kolay emer. Bu yüzden hamilelik esnasında bu maddeyi içeren ürünleri kullanmayı azaltmak en iyi çözüm olacaktır.

8. Diazolidinil Üre (Formaldehit):

Güneş kremi, losyon, saç kremi ve şampuan gibi ürünlerde kullanılan Formaldehit, kanserojen olarak görülüyor.

9. Triklosan:

Tıraş kremi, antibakteriyel sıvı sabun ve diş macununda kullanılan bu maddeye hamile kadınlar çok dikkat etmeli. Bu kimyasalın, doğum kusurlarından kansere kadar hormonal dengesizliklere neden olabilen bir endokrin bozucu olduğu açıklandı.

10. Dioksan (PEG veya Sodyum Laürat Sülfat):

Köpük banyosu, şampuan, sıvı sabun ve saç kremlerinde bulunan bu kimyasal, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'na göre kanserojen olarak sınıflandırıldı.