Hande Ataizi'den 'evlilik' açıklaması
Yaklaşık 5 yıldır Dinç Aydoğdu ile birliktelik yaşayan Hande Ataizi, evlilikle ilgili açıklama yaptı. Ataizi “Artık oğlum var, hayatım onun üzerinden devam ediyor, önceliğim o” dedi.
Ünlü oyuncu Hande Ataizi konuk olduğu bir programda evliliğe yönelik açıklamalarda bulundu.
5 yıldır Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan oyuncu "Sadece erkek arkadaşımla değil, hiç kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum. Artık oğlum var, hayatım onun üzerinden devam ediyor, önceliğim o. İki insan birbirini seviyorsa, karışan görüşen yoksa bir nefes alalım. Açıkçası çocuk da zaten halihazırda yapılmış ise ille de ilişkiyi bir imzalara sokmanın anlamı yok" dedi.
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