Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görüyordu... Caner Yıldırım güzel haberi paylaştı!

Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın bir süredir kanser tedavisi gören kızları Aylin Mavi kanseri yendi. Yıldırım, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 20:31
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görüyordu... Caner Yıldırım güzel haberi paylaştı!
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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım’ın dört yaşındaki kızları Aylin Mavi, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Caner Yıldırım, Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Aylin Mavi'nin babası Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili bir video paylaştı.

"Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber" notuyla yayınladığı gönderinin altına Hande Erçel'den de "Şükürler olsun" yorumu geldi.



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