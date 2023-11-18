Yayınlanma: 18.11.2023 - 19:36

Güncelleme: 18.11.2023 - 19:36

Masterchef Allstar'da yarışma heyecanı devam ediyor. Bu hafta Barbaros'un kaptanlığında mavi takım ile Tolga'nın kaptanlığında kırmızı takım yaptıkları birbirinden farklı yemeklerle yarıştı. Peki, Masterchef Allstar'da eleme adayları kimler? Masterchef'te 18 Kasım'da son eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

Mavi takım ilk takım oyunu kaybederek potaya Dilara ve Ayaz'ı soktu. İkinci takım oyununu kaybeden kırmızı takımda ise potada Eren ve Batuhan yer alıyor. Son takım oyununu da kaybeden kırmızı takım'da Tolga ve Hasan potaya girdi. Kıvanç ve Esra dışında kırmızı takımdaki herkes potaya girmiş oldu.

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Allstar'da cumartesi günü yayımlanan bölüm ile haftanın son eleme adayı da belli olacak. Şef Fisun Ercan'ın konuk olduğu gecede Yuvalaça yemeği yapılacak.



