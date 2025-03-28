Hande Yener, tutuklanan öğrenciler için isyan etti: 'Bu büyük acıları asla hak etmiyorlar!'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:03

Güncelleme: 28.03.2025 - 10:04

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre eylemlerde toplam 1879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi ise tutuklandı.

Tutuklamalarla ilgili konuşan Nevşin Mengü, "Tutuklanan öğrencilerin en büyüğü 22 yaşında. Yaşı küçük olanların tutuklandığını öğrenince ağlayanlar olmuş" ifadelerini kullandı.

HANDE YENER İSYAN ETTİ: "LAİK TÜRKİYE HEPİMİZİN VATANI"

Bu açıklamanın ardından ünlü şarkıcı Hande Yener sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Hande Yener, paylaşımında, "Gençlerimiz bu büyük acıları asla hak etmiyorlar. Son derece üzgünüm. Laik Türkiye hepimizin vatanı. Gençlerimiz de bu güzel vatanın evladı. Hepsi Atatürk’ün çocukları. Ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Lütfen gençlerimizi serbest bırakın" ifadelerini kullandı.