Kenan Doğulu ve Hande Yener 20 yıl sonra tekrar zirvede

Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:11

Güncelleme: 14.01.2025 - 14:11

27 yıldır gençliğin vazgeçilmez buluşma noktası olan, Türkiye’nin en büyük kış festivali bu yıl da Uludağ’da müziği ve eğlenceyi doruğa taşıyor. 2-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festival, kış sporları tutkunlarına ve üniversitelilere her zamanki gibi unutulmaz bir deneyim vadediyor.



Üç periyot halinde 11 güne ve 5 otele yayılan festival kapsamında katılımcılar, Uludağ’ın eşsiz manzarasında gündüzleri kayak ve snowboard keyfi yapıp akşamları birbirinden ünlü sanatçı ve DJ performanslarıyla eğlenceye devam edecek. Casa Sunsets After-Ski partileriyle gün batımını canlı müzik eşliğinde kutlayan festivalciler, hava karardığında ise Grand Yazıcı’daki Vibe ana sahnesinde gerçekleşecek konserler ve +1 desteği ile ortamı extra hareketlendirecek özel after partilerle tempoyu zirveye çıkaracak.



Bu yılın en büyük sürprizi ise, Hande Yener ve Kenan Doğulu’nun 20 yıl sonra festivalde yeniden sahne alması. ÖzdilekPark Winterfest sahnesinde ayrıca Çakal, Can Ozan, M Lisa, Anıl Piyancı gibi Türkiye’nin sevilen isimleri ve Aaron Sevilla, Grossomoddo, Arkadyan gibi dünya çapında popüler DJ’ler de katılımcılara unutulmaz performanslar sunacak.



ÖzdilekPark ana sponsorluğunda gerçekleşen festivalde, sevilen markaların heyecan verici aktivasyonları da katılımcıları bekliyor. Eğlence ve müziğin hiç eksilmediği bu dev buluşmada, Uludağ’ın büyülü atmosferiyle birleşen coşku daha önce deneyimlemediğiniz bir kış tatili yaşatacak.



Yüzde 30 indirimli fiyatlarla konaklama imkanı sunan festivale ait detayları öğrenmek için winterfest.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram’da @arkwinterfest hesabını takip edebilirler. Yetkililer, "Unutulmaz anların parçası olmak için 2-13 Şubat’ta Uludağ’da buluşalım" çağrısında bulundular