Simge Sağın'dan beklenen Mauro Icardi açıklaması geldi!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 14:24

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 14:28

Şarkıcı Simge Sağın, geçen akşam Özgür Aras'ın düzenlediği 'Rengarenk30Yıl' gecesine katıldı. Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısının, Galatasaraylı Icardi'nin gol sevincinden sonra statta çalması ve ikili arasında sosyal medyadaki etkileşime dair konuştu.

ŞARKIYI PAYLAŞMIŞ, SAĞIN'I ETİKETLEMİŞTİ!

Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısı, Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi'nin (30) gol sevincinden sonra statta çalması ile en çok dinlenenler arasına girmişti. Arjantinli golcü, şarkıyı sosyal medyasında paylaşmış ve Sağın'ı etiketlemişti.

Simge de, bu paylaşıma sessiz kalmayıp, kalp emojisi ile kendi hesabında paylaşmıştı. Ardından ikili birbirini takibe almış ve Sağın, Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

"Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti" diyen Simge Sağın, şöyle konuştu:

"Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye'nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum."

"HERHANGİ BİR DAVET GELMEDİ"

Muhabirlerin "Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Herhangi bir davet geldi mi?" sorusuna da yanıt veren Simge Sağın, "Şu anlık herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın?" dedi.