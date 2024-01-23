Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:07

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:07

1949'da 12 ülkenin kurucu üyeliğiyle oluşturulan NATO (Kuzey Atlantik Paktı), Türkiye'nin onayının ardından Finlandiya'nın da katılımıyla 31 üye sayısına ulaştı. Peki, Hangi ülkeler NATO'ya üye? Türkiye NATO'ya üye mi? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDU?

Türkiye’nin NATO üyeliğine ilişkin protokol 17 Ekim 1951 tarihinde imzalanmıştır.

Kuzey Atlantik anlaşmasına Türkiye Cumhuriyeti’nin katılmasına dair kanun 18 Şubat 1952 tarihinde kabul edilmiş olup, Türkiye 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur. Türkiye, NATO'ya katılan ilk ülkeler arasındadır.

NATO KURUCU ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Belçika

Kanada

Danirmarka

Fransa

İzlanda

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

NATO ÜLKELERİ

BİRLE?İK DEVLETLERİ (1949)

BELÇİKA (1949)

BİRLE?İK KRALLIK (1949)

DANİMARKA (1949)

FRANSA (1949)

HOLLANDA (1949)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

LÜKSEMBURG (1949)

NORVEÇ (1949)

PORTEKİZ (1949)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

ALMANYA (1955)

İSPANYA (1982)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

MACARİSTAN (1999)

POLONYA (1999)

BULGARİSTAN (2004)

ESTONYA (2004)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

ARNAVUTLUK (2009)

HIRVATİSTAN (2009)

KARADAG (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

FİNLANDİYA (2023)

TÜRKİYE NE ZAMAN NATO'YA KATILDI?

Kuzey Atlantik İttifakı'na 18 Şubat 1952'de katılan Türkiye, yarım yüzyılı aşkın bir süredir NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olmuştur.

