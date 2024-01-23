Hangi ülkeler NATO'ya üye? Türkiye NATO'ya üye mi? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) son katılan ülke Finlandiya olmuştu. 31 ülkeden oluşan NATO'ya üye olan ülkeler merak edildi. Peki, Hangi ülkeler NATO'ya üye? Türkiye NATO'ya üye mi? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?
1949'da 12 ülkenin kurucu üyeliğiyle oluşturulan NATO (Kuzey Atlantik Paktı), Türkiye'nin onayının ardından Finlandiya'nın da katılımıyla 31 üye sayısına ulaştı. Peki, Hangi ülkeler NATO'ya üye? Türkiye NATO'ya üye mi? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?
TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDU?
Türkiye’nin NATO üyeliğine ilişkin protokol 17 Ekim 1951 tarihinde imzalanmıştır.
Kuzey Atlantik anlaşmasına Türkiye Cumhuriyeti’nin katılmasına dair kanun 18 Şubat 1952 tarihinde kabul edilmiş olup, Türkiye 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur. Türkiye, NATO'ya katılan ilk ülkeler arasındadır.
NATO KURUCU ÜLKELERİ HANGİLERİ?
Belçika
Kanada
Danirmarka
Fransa
İzlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Portekiz
Birleşik Krallık
ABD
NATO ÜLKELERİ
BİRLE?İK DEVLETLERİ (1949)
BELÇİKA (1949)
BİRLE?İK KRALLIK (1949)
DANİMARKA (1949)
FRANSA (1949)
HOLLANDA (1949)
İTALYA (1949)
İZLANDA (1949)
KANADA (1949)
LÜKSEMBURG (1949)
NORVEÇ (1949)
PORTEKİZ (1949)
TÜRKİYE (1952)
YUNANİSTAN (1952)
ALMANYA (1955)
İSPANYA (1982)
ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
MACARİSTAN (1999)
POLONYA (1999)
BULGARİSTAN (2004)
ESTONYA (2004)
LETONYA (2004)
LİTVANYA (2004)
ROMANYA (2004)
SLOVAKYA (2004)
SLOVENYA (2004)
ARNAVUTLUK (2009)
HIRVATİSTAN (2009)
KARADAG (2017)
KUZEY MAKEDONYA (2020)
FİNLANDİYA (2023)
TÜRKİYE NE ZAMAN NATO'YA KATILDI?
Kuzey Atlantik İttifakı'na 18 Şubat 1952'de katılan Türkiye, yarım yüzyılı aşkın bir süredir NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olmuştur.
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- Kaymakam-imam tartışmasına ilk yorum